مقتل 9 من مُسلحي طالبان في عمليات للقوات الأفغانية جنوب البلاد

لقي 9 من مُسلحي طالبان مصرعهم، الجمعة، في عمليات نفذتها القوات الأفغانية للأمن الوطني في إقليمي زابل وباكيتا جنوب شرقي أفغانستان.

وذكرت مصادر عسكرية في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية أن القوات المُسلحة الدفاع والأمن الوطني الأفغانية نفذت هجومًا في إقليم زابل أسفر عنه مقتل 3 مُسلحين من طالبان، مُضيفة أن القوات الأفغانية نفذت أيضًا هجومًا على إقليم باكيتا، مما أسفر عن مقتل 6 آخرين.