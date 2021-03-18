بايدن يعلن تحقيق وعده بشأن لقاحات كورونا خلال أول 100 يوم

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، إن الهدف الذي حدّده ببلوغ مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته سيتحقق الجمعة، أي قبل أكثر من 40 يوماً من انقضاء المهلة التي كان قد حددها.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض "يشرفني أن أعلن أن غدا (الجمعة)، سنحقق الهدف الذي حدّدته". وكان الرئيس الأميركي أعلن أنه يريد التوصل إلى إعطاء مئة مليون جرعة لقاح في غضون أول مئة يوم من ولايته، إلا أن هذا الهدف سيتحقق في غضون أقل من 60 يوماً.