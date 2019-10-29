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بيان الدول الضامنة لعملية أستانا "روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعم اللجنة الدستورية السورية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - بيان الدول الضامنة لعملية أستانا "روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعم اللجنة الدستورية السورية"

عملية أستانا
دمشق - العرب اليوم

بيان الدول الضامنة لعملية أستانا "روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعم اللجنة الدستورية السورية"

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بيان الدول الضامنة لعملية أستانا روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعم اللجنة الدستورية السورية بيان الدول الضامنة لعملية أستانا روسيا وتركيا وإيران تتفق على دعم اللجنة الدستورية السورية



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لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

مع كل حفل جوائز نترقّب بفارغ الصبر إطلالات النجمات على السجادة الحمراء. وحفل the Governors Awards لم يخيّب آمالنا إذ تألقت فيه نجمات هوليوود بأجمل الفساتين الساحرة والراقية والتي حملت توقيع أهم دور الأزياء العالمية. وأقيم الحفل الذي تنظّمه أكاديمية علوم وفنون الصور في مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس. نبدأ من إطلالة النجمة جنيفير لوبيز بتوقيع المصممة اللبنانية ريم عكرا، فأطلت باللون الأصفر الحيوي بفستان فضفاض من قماش الستان تميّز بالعقدة الكبيرة من الخلف، وإعتمدت معه تسريحة الشعر المرفوع وتزيّنت بمجوهرات ماسية ثمينة.ومن الإطلالات التي خطفت الأنظار أيضاً الممثلة تشارليز ثيرون بفستان باللونين الأبيض والأسود من مجموعة توم فورد Tom Ford  لربيع وصيف 2020. أما باللون الأبيض، فقد تألقت الممثلة داكوتا جونسون بقطعتين تألفتا من كروب توب وتنورة ...المزيد

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