القوات الإسرائيلية تعتقل محافظ القدس

اختطفت قوة خاصة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس عدنان غيث، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوة خاصة من جنود الاحتلال الاسرائيلي، اختطفوا المحافظ غيث، بعد أن قطعت طريقه 3 سيارات من القوات الخاصة، وخطفوه من داخل مركبته بعد إغلاق الطريق واقتادوه إلى جهة غير معلومة.