انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقى في بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، انفجار عبوة ناسفة خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد. وأوضحت الخلية - في بيان - أن عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور سيارات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما أدى إلى وقوع أضرار بإحدى السيارات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح.