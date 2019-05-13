قوات الإحتلال تتوغل بشكل محدود شمال ووسط قطاع غزة

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، بشكل محدود شمال ووسط قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة بأن عدة جرافات وآليات عسكرية مدرعة، توغلت عشرات الأمتار في أراضي المواطنين شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع وشرق مخيم البريج ووسطه، وقامت بعمليات تجريف وتمشيط وسط إطلاق نار بشكل متقطع .