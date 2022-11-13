ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير إسطنبول إلى ستة قتلى و81 مصاباً

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع اليوم بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول شمال غربي تركيا إلى ستة قتلى و 81 مصاباً.

وأشار نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في تصريح صحفي إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأنه من المرجح أن يكون هذا التفجير عملاً إرهابياً وقع نتيجة تفجير قنبلة من قبل امرأة.

وأكد أنه سيتم ملاحقة المتورطين بهذا العمل ومن يقف وراءهم.