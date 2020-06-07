إسرائيل تسجل 3 وفيات و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة 13 العبرية، إن 106 مدارس ورياض أطفال أغلقت أبوابها بسبب عودة تفشي فيروس كورونا فيها.

وقالت إن هذا الغلق جاء بعد إصابة 330 طالبا ومعلما بالفيروس منذ عودتهم للمدارس قبل أسبوعين.

وأشارت القناة إلى أن 16 ألفا و327 طالبا ومدرسا يخضعون للحجر الصحي حاليا.