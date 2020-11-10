فلسطين تسجل 660 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت فلسطين، 14 حالة وفاة و660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و588 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.