الجيش النيجيري يُعلن القضاء على عشرات المسلحين شمالي البلاد

أعلن الجيش النيجيري القضاء على 44 مسلحا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية شمالي البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وأفاد مدير العمليات الاعلامية بوزارة الدفاع النيجيرية، موسى دانمادامي، في تصريح صحفي، أنه تم القضاء على المسلحين في محافظة بورنو شمالي البلاد من خلال عمليات برية وجوية.

وأضاف أنه تم القبض خلال العمليات على 47 مسلحا من الجماعة الإرهابية، والإفراج عن 10 رهائن.