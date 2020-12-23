المسماري يصرح الاقتراب من تمركزات الجيش الليبي يعني إعلان معركة جديدة

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن «الميليشيات الإرهابية التابعة لتركيا، قامت بحشد عشرات العربات المسلحة والدبابات والمدفعية وراجمات الصواريخ»، مضيفًا أنه «تم رصد 6 سفن بحرية تركية في البحر فضلا عن تركيب منظومات للدفاع الجوي والتشويش في خطوط التماس مع قوات الجيش الوطني الليبي».