تم إطلاق دفعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، مساء الجمعة، وذلك بعدما أفادت وسائل إعلام عبرية عن دوي صافرات الانذار في مستوطنات غلاف غزة.