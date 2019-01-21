استشهاد شاب برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

استشهد الشاب محمد فوزي عدوي (36 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أطلقوا نيرانهم صوب الشاب عدوي من قرية عزون عتمة بمحافظة قلقيلية، وأصابوه بصورة مباشرة ليعلن لاحقا عن استشهاده.

وأضافت أن الاحتلال أغلق حاجز حوارة في كلا الاتجاهين.