أردوغان يصرح نعتزم منح الدبلوماسية مجالا لحل المشاكل عبر الحوار ليكون الكل رابحا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن تركيا كانت ولا تزال مصممة على الدفاع عن مصالحها، لكنها تعتزم "منح الدبلوماسية مجالا" لحل جميع المشاكل مع دول أخرى عبر الحوار.