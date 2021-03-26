بايدن يؤكد نملك معدات وإمكانات ليست لدى معظم الدول ونبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تملك معدات وإمكانات ليست متوفرة لدى معظم الدول، وتبحث كيفية المساعدة في حل الوضع في قناة السويس.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تتوقع بعض التأثير للسفينة الجانحة في قناة السويس على أسواق الطاقة.وأضافت جين بساكي أن واشنطن ستستجيب للأمر إذا اقتضت الحاجة.