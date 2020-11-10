إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

أصيب وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة أحمد عبد الرحيم، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي بفيروس كورونا وأكدت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن المصابين يتلقون العلاج وهم بحالة صحية جيدة وشدد البيان على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية ولبس الكمامات وعدم المصافحة والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.