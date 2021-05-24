أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايوأيار 2021
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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايو/أيار 2021

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العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايو/أيار 2021

قطاع غزة
القدس المحتلة-العرب اليوم

- تحديث صادر عن وزارة الصحة لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة: 253 شهيدا من بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، إضافة إلى 1948 إصابة بجراح مختلفة 
- دعوات لوقفة أمام محكمة الاحتلال يوم الأربعاء القادم، تزامناً مع عقد جلسة حول قضية الاستيلاء على بيوت 86 عائلة فلسطينية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس 
- شرطة الاحتـلال تعتقل الطالبة في جامعة بيرزيت أصالة منصور من بلدة مجد الكروم في الداخل المحتل 
- مصادر محلية: إصابة شاب بالقدم وانسحابه من المكان خلال مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله 
- هآرتس: "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يقرر تعيين دافيد برنع رئيسًا للموساد خلفا ليوسي كوهين الذي سينهي مهامه خلال الفترة القادمة". 
- رسالة لنحو 500 من أعضاء حملة #بايدن والحزب الديمقراطي تطالب الرئيس الأمريكي ببذل المزيد لحماية الفلسطينيين، وتطالب إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني في #الضفة_الغربية وللعمل على  دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم 
- موقع واللا العبري: رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات للجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد وتسريع وتيرة إنتاج أهداف  جديدة في غزة عقب معارضة حماس لاتفاق تهدئة وفق قواعد جديدة 
- الأردن: "تهجير أهالي حي الشيخ جراح جريمة حرب ولن نسمح بحدوث ذلك"
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه لا شرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس من بيوتهم، معتبراً تهجيرهم "جريمة حرب" لا يسمح الأردن بحدوثها. 
وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، أنه سيتم بحث التهدئة في غزة وعموم فلسطين مع وزير الخارجية الأميركي خلال اليومين القادمين. 
وأكد الصفدي ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس، موضحاً أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، وأنها جريمة حرب. 
بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس يحتّم التواصل مع الأردن، لافتاً إلى "أهمية بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة".
وأضاف: لدينا رؤية مشتركة مع الأردن لتحقيق سلام عادل وشامل. 
- قوات الاحتلال تعتقل طفلاً يبلغ من العمر "10 سنوات" من بلدة  بيت حنينا بالقدس بتهمة إلقاء الحجارة. وقد شوهدت شقيقه الصغرى وهي تبكي خوفاً عليه .. 
- الاحتلال يفرج عن الصياد الأسير حسني ابراهيم حسن ماضي، من مخيم الشاطئ بعد 5 سنوات من الاعتقال 
- والا العبري: تقرر فتح مساحة الصيد في قطاع غزة غدا الساعة 6 صباحا لمسافة 6 أميال بحرية. 
- شرطة الاحتلال تقتحم مدينة الطيبة في الداخل المحتل وأنباء عن عملية تفتيش واعتقالات في المدينة

 

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أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايوأيار 2021 أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايوأيار 2021



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