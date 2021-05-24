أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايو/أيار 2021

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- الأردن: "تهجير أهالي حي الشيخ جراح جريمة حرب ولن نسمح بحدوث ذلك"

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، إنه لا شرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في القدس من بيوتهم، معتبراً تهجيرهم "جريمة حرب" لا يسمح الأردن بحدوثها.

وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، أنه سيتم بحث التهدئة في غزة وعموم فلسطين مع وزير الخارجية الأميركي خلال اليومين القادمين.

وأكد الصفدي ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي استفزازات في القدس، موضحاً أنه يجب التعامل مع قضية حي الشيخ جراح من منطلق رفض تهجير الفلسطينيين، وأنها جريمة حرب.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس يحتّم التواصل مع الأردن، لافتاً إلى "أهمية بلورة موقف دولي فاعل لتثبيت التهدئة".

وأضاف: لدينا رؤية مشتركة مع الأردن لتحقيق سلام عادل وشامل.

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