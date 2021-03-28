قاطرة جديدة تنضم لجهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

ذكر المدير الفني لشركة "بي.إس.إم" لإدارة السفن في بيان، أن قاطرة متخصصة وصلت حديثاً ستنضم ليل الأحد، لجهود تعويم سفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس.وقال البيان، إن "محاولات أخرى لتعويم السفينة ستستمر هذا المساء متى تكون القاطرة في وضع آمن إلى جانب 11 قاطرة أخرى موجودة بالفعل في الموقع"، مضيفاً أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول 30 مارس.