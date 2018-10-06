السفارة الأمريكية تشكر مصر على حسن استضافة ميلانيا ترامب

وجهت السفارة الأمريكية فى القاهرة، الشكر إلى مصر على استضافة قرينة الرئيس الأمريكى ميلانيا ترامب اليوم.

ونشرت السفارة، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صوراً من زيارة قرينة الرئيس الأمريكية ميلانيا ترامب إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، وعلقت قائلة: "شكرا لمصرعلى استضافتها للزيارة الرائعة للسيدة الأولى ميلانيا ترامب".يذكر أن ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة خلال زيارتها لمصر.