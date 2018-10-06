السفارة الأمريكية تشكر مصر على حسن استضافة ميلانيا ترامب

وجهت السفارة الأمريكية فى القاهرة، الشكر إلى مصر على استضافة قرينة الرئيس الأمريكى ميلانيا ترامب اليوم.
ونشرت السفارة، عبر حساباتها على السوشيال ميديا، صوراً من زيارة قرينة الرئيس الأمريكية ميلانيا ترامب إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، وعلقت قائلة: "شكرا لمصرعلى استضافتها للزيارة الرائعة للسيدة الأولى ميلانيا ترامب".يذكر أن ميلانيا ترامب، قرينة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، زارت منطقة الأهرامات وأبو الهول بالجيزة خلال زيارتها لمصر.
GMT 23:52 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرحريق هائل في قرية سلوا التابعة لمحافظة أسوان
GMT 23:25 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرالنائب ماجد طوبيا يطالب بتغليظ عقوبة التبول في الشارع
GMT 21:45 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبروزير الدفاع السوداني باقون في تحالف دعم الشرعية في اليمن
GMT 21:29 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرمجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين بريت كافاناه قاضيًا بالمحكمة العليا
GMT 12:53 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبرمفوضية اللاجئين تعلن أن ليبيا أنقذت قرابة 14 ألف مهاجر خلال عام 2018
يبدو أنّ أصغر عارضة أزياء في عالم الموضة كايا جربر، جاهزة للاحتفال بعيد الهالوين رغم أنه يتبقّى عليه 28 يوما فقط، إذ كان القميص الذي ارتدته يوم سفرها الأربعاء إشارة إلى بدأها الاحتفال باكرا بعيدها المفضّل. وارتدت ابنة سيندي كروفورد البالغة من العمر 17 عاما، سترة سوداء مزيّنة بصورة شخصية رهيبة ومخيفة وهو "بينهيد"، وارتدت نظارة سوداء مستطيلة، وأقراطا صغيرة، وحقيبة ظهر ذات لون أخضر فسفوري واضح جدا وبشرائط سمراء في المنتصف والذراعين، وبدت المراهقة في الغالب كأنها لا تضع مكياجا لظهورها العلني اللافت للنظر، ولم تضع حتى القليل من أحمر الخدود الرقيق ولا أحمر الشفاه فبدت شفتاها شاحبتين. وارتدت بالطبع كوتشي مريحا يتناسب مع رحلتها في طريق عودتها من أسبوع الموضة الشهير في باريس، وبالإضافة إلى السير على العديد من مدارج الطائرات شاركت في العديد من الأمسيات الأنيقة، بما في
أرسل تعليقك