الطيران الحربي الإسرائيلي ينفذ غارات وهمية في أجواء الجنوب اللبناني

عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية متجاوزا كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701 وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية اليوم أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو متوسّط في أجواء مدينة صيدا الجنوبية وجوارها، قبل أن ينفذ غارات وهمية خلال مغادرته للأجواء اللبنانية.