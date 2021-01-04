إصابة عسكريين أوكرانيين بانفجار جنوب شرقي البلاد

أصيب اثنان من عناصر الجيش الأوكراني بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط مدينة بوباسنايا الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. وقال إيفان فيليبونينكو الناطق باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في دونباس، إن الحادث وقع يوم أمس الأحد.

وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، تسبب انفجار لغم بإصابة اثنين من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بجروح وتم نقلهما في حالة خطيرة إلى مستشفى عسكري في بلدة سيفيرودونيتسك الخاضعة لكييف". وأشار إلى أن اللغم انفجر خلال زرع العسكريين الألغام في المنطقة المذكورة.