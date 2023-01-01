مقتل عنصر أمن بالرصاص خلال احتجاجات وسط إيران

قُتل أحد عناصر قوات التعبئة الإيرانية برصاص مسلحين مجهولين في وسط البلاد، أمس (السبت)، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي، اليوم (الأحد)، وذلك على هامش الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أشهر على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر (أيلول)، تحركات احتجاجية إثر وفاة أميني (22 عاماً)، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.

وقُتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» البلاد.والأحد، أفادت وكالة «إيرنا» الرسمية عن مقتل أحد عناصر قوات التعبئة (الباسيج) المرتبطة بـ«الحرس الثوري»، جراء «إطلاق نار من مجرمين مسلحين في مدينة سميرم» بمحافظة أصفهان.

وأوضحت الوكالة أن أنحاء عدة من المدينة شهدت، السبت، تحركات احتجاجية، وأن «قوات الأمن انتشرت لحفظ الأمن في المدينة، وسُجّلت في بعض الحالات مواجهات مع عدد من مثيري الشغب».ووفق أرقام رسمية إيرانية، قُتل أكثر من 200 شخص على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن. كما صدرت أحكام إعدام بحق 11 شخصاً على خلفية التحركات، تم تنفيذ اثنين منها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على يد قوات الأمن، وأن ما يناهز 100 شخص يواجهون أمام القضاء، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.