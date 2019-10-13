قيس سعيد أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين
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قيس سعيد: أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين

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العرب اليوم - قيس سعيد: أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين

الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
تونس - العرب اليوم

التونسيون.. بالآلاف يحتفلون بفوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة

 

 

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قيس سعيد أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين قيس سعيد أولى محطاتي الخارجية ستكون الجزائر وأتمنى زيارة ليبيا وتحية لأبناء فلسطين



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