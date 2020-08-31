السعودية تعلن تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا دون الألف لليوم الثالث

قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، إن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا الجديد في السعودية تتراجع لليوم الثالث على التوالي، إلى من أقل من ألف حالة وأضاف في تغريدة له بموقع التواصل- تويتر، اليوم الاثنين، أن المملكة لم تسجل تراجعاً في عدد الإصابات إلى أقل من ألف منذ عدة أشهر، مؤكداً الاستمرار في التصدي للفيروس حتى القضاء عليه.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد وتسجيل 27 حالة وفيات اليوم، وتسجيل 1129 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 290796 حالة وبحسب الوزارة فإن إجمالي الحالات المصابة بلغ 315772 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 3897 حالة.