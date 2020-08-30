الجيش الليبي يعلن الميليشيات في طرابلس تنتشر بشكل مكثف

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الأحد أن الميلشيات في العاصمة الليبية طرابلس تنتشر بشكل مكثف وفى وقت سابق من اليوم التقى سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم، مع ستيفاني ويليامز، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة فيما وصلت مساء الجمعة الماضية ستيفاني وليامز، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدي ليبيا بالإنابة إلى القاهرة، للقاء عدد من المسئولين المصريين ومناقشة تطورات الأزمة الليبية.