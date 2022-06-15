انفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة في مدينة عدن جنوب اليمن
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انفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة في مدينة عدن جنوب اليمن

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العرب اليوم - انفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة في مدينة عدن جنوب اليمن

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عدن - العرب اليوم

 انفجرت سيارة مفخخة في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوبي اليمن، فيما أفادت وسائل إعلام يمنية بأن الانفجار أسفر عن مقتل السائق الذي كان على متن السيارة وأوضحت وسائل الإعلام اليمنية أن الانفجار وقع في بحي كابوتا بالقرب من خط كالتكس انماء بالقرب من محطة البرطي في عدن.

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انفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة في مدينة عدن جنوب اليمن انفجار سيارة مفخخة في مديرية المنصورة في مدينة عدن جنوب اليمن



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