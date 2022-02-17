جيش الأحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة من غزة بعد مسيّرة حزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة (درون) ثانية أطلقت من قطاع غزة، حسبما أعلن الناطق باسم الجيش وقال أفيخاي أدرعي عبر "تويتر" إن الجيش الإسرائيلي أسقط "في وقت سابق اليوم مسيّرة، درون، في منطقة الحدود في جنوب القطاع بعد رصدها ومتابعتها طيلة الحادث"، وأضاف: "لقد سقط الدرون داخل قطاع غزة" وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل ساعات أنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني، دخلت من لبنان.