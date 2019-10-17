ترامب يُؤكِّد على أنّ اتفاق وقف العدوان على سورية أنقذ أرواح الأكراد
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ترامب يُؤكِّد على أنّ اتفاق وقف العدوان على سورية "أنقذ أرواح الأكراد"

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العرب اليوم - ترامب يُؤكِّد على أنّ اتفاق وقف العدوان على سورية "أنقذ أرواح الأكراد"

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لوقف العملية العسكرية التي تشنها تركيا على شمال سوريا، واصفا الاتفاق بأنه "نتيجة مذهلة"، وأنه "أنقذ أرواح الأكراد".

وشكر ترامب الأكراد في مؤتمر صحفي، مضيفا: "أنقذنا حلفاءنا الأكراد، (....)، إن وقف إطلاق النار أنقذ أرواحهم".

واستطرد قائلا: "الاتفاق على وقف إطلاق النار في سوريا مع تركيا هو نتيجة مذهلة، (...)، أرودغان رجل صعب المراس وقد فعل الشيء الصحيح".

واعتبر الرئيس الأميركي أن هذا "يوم عظيم لتركيا والأكراد"، معلنا أن العقوبات "لم تعد ضرورية" على تركيا.

كما شدد ترامب خلال حديثه، على أن بلاده ستواصل مساعيها لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، قد أعلن الخميس، أن تركيا وافقت على إنهاء عمليتها العسكرية في شمال سوريا بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.

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ترامب يُؤكِّد على أنّ اتفاق وقف العدوان على سورية أنقذ أرواح الأكراد ترامب يُؤكِّد على أنّ اتفاق وقف العدوان على سورية أنقذ أرواح الأكراد



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