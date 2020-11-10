الأردن تسجل 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الأردن اليوم، تسجيل 5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 120982 إصابة.

وقالت في بيان صحفي، أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، مشيرة إلى أن 1931 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بينهم 422 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، كما سُجلت 91 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1386 حالة.