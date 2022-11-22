أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، أنه منذ عام 2015 تم تحييد أكثر من 36 ألف عنصر إرهابي على الحدود مع سوريا والعراق. وقال إنه "منذ تاريخ 24 يوليو 2015 وحتى اليوم، قمنا بتحييد ما مجموعه 36 ألفا و854 عنصرا إرهابيا في داخل حدود البلاد في شمال كل من العراق وسوريا"، مبينا أنه "منذ بداية العام الجاري وحده وحتى الآن، تم تحييد 3585 عنصرا إرهابيا"