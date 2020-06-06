العراق يسجل ارتفاعا كبيرا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم السبت، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 318 حالة وفاة، وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها العراق هذا العدد من الوفيات خلال يوم واحد، منذ ظهور الفيروس في العراق في مارس الماضي.

وسجلت الوزارة أيضا، أعلى إحصائية للمصابين بالفيروس، حيث أعلنت عن إصابة 1252 خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع عدد المصابين إلى 11 ألفا و98 إصابة.

كما أعلنت الوزارة عن تماثل 331 حالة شفاء، ليكون مجموع حالات الشفاء، 4904.

وتصدرت العاصمة بغداد عدد المصابين بـ665 إصابة من أصل 1252، كما تصدرت الوفيات ايضا بـ19 حالة وفاة من أصل الـ33 حالة المعلنة.

المصدر: RT