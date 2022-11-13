الحكومة الإثيوبية تؤكد العمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة تيغراي

وقعت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي، اتفاقًا بشأن بدء سريان هدنة توصلا إليها بوقت سابق من هذا الشهر في محادثاتهما تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

وأعلنت في بيان، أن أديس أبابا تعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير تيغراي، مبينة أنه هناك جهودًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة للجيش الإثيوبي في إقليم تيجراي.