الكويت تدين استهداف الحوثيين للمدنيين في الرياض وبقية مناطق السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، السبت، عن إدانة الكويت واستنكارها بـ"أشد العبارات لمواصة المليشيات الحوثية ارتكاب جرائمهم الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة السعودية الرياض وبقية مدن المملكة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة".

وأكدت الوزارة في بيان وقوف الكويت مع السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.