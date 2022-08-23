حريق ضخم في قرية شبرامنت المصرية

تحاول فرق الإطفاء في مصر السيطرة على حريق وُصف بالهائل نشب في أحد الاستديوهات في قرية شبرامنت بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة وذكرت وسائل إعلام محلية أن حالة من الرعب انتابت سكان القرية بعد الحريق الذي نشب في أحد استديوهات شركة سينيمائية.