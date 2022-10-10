إحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية التونسية

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالشمال والوسط التونسي، من إحباط ست محاولات هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 208 أشخاص، من بينهم 185 شخصا من جنسيات مختلفة و23 تونسيا.



وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان له اليوم الاثنين إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات أمنية من إحباط ست محاولات وإنقاذ 208 أشخاص، مشيرا إلى أنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت وصفاقس ونابل، من ضبط 13 شخصا أثناء تجهيزهم لاجتياز الحدود بشكل غير شرعي.



ولفت المتحدث إلى أنه فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة اجتياز الحدود البرية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي وببوش جندوبة، من ضبط 3 أشخاص تعمدوا اجتياز الحدود الجزائرية التونسية بشكل غير شرعي.