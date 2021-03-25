متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون إرهابيون وذراع عسكري لإيران
آخر تحديث GMT21:35:33
العرب اليوم -
العرب اليوم -
منظمة التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد العدائي للحوثيين ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بقرار المساعدات الأميركية ويؤكد أنها خطوة لإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن الطاقة السعودية تؤكد أن اعتداءات الحوثيين تستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم وزارة الطاقة السعودية تعلن إشتعال حريق بأحد خزانات محطة لتوزيع المنتجات البترولية نتيجة سقوط مقذوف أطلقه الحوثيين على جازان مصدر بوزارة الطاقة السعودية يدين تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف التحالف العربي يعلن تدمير ثماني "مسيّرات" أطلقها الحوثيون نحو السعودية الخارجية الأميركية تعلن أن المبعوث الأميركي إلى اليمن ليندركينغ سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم لتعزيز وقف إطلاق النار الجزائر تسجل 105 إصابات جديدة لفيروس كورونا تونس تسجل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون "إرهابيون" وذراع عسكري لإيران
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون "إرهابيون" وذراع عسكري لإيران

العرب اليوم -

العرب اليوم - متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون "إرهابيون" وذراع عسكري لإيران

الحكومة اليمنية
صنعاء - العرب اليوم

متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون "إرهابيون" وذراع عسكري لإيران

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون إرهابيون وذراع عسكري لإيران متحدث الحكومة اليمنية يؤكد أن الحوثيون إرهابيون وذراع عسكري لإيران



أخبار ذات صلة

GMT 21:35 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

منظمة التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد العدائي للحوثيين ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان
العرب اليوم - منظمة التعاون الإسلامي تندد بالتصعيد العدائي للحوثيين ومحاولة استهداف جامعتي نجران وجازان

GMT 21:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بقرار المساعدات الأميركية ويؤكد أنها خطوة لإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن
العرب اليوم - رئيس الوزراء الفلسطيني يرحب بقرار المساعدات الأميركية ويؤكد أنها خطوة لإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن

GMT 21:27 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الطاقة السعودية تؤكد أن اعتداءات الحوثيين تستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم
العرب اليوم - الطاقة السعودية تؤكد أن اعتداءات الحوثيين تستهدف أمن الصادرات البترولية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم

GMT 21:26 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وزارة الطاقة السعودية تعلن إشتعال حريق بأحد خزانات محطة لتوزيع المنتجات البترولية نتيجة سقوط مقذوف أطلقه الحوثيين على جازان
العرب اليوم - وزارة الطاقة السعودية تعلن إشتعال حريق بأحد خزانات محطة لتوزيع المنتجات البترولية نتيجة سقوط مقذوف أطلقه الحوثيين على جازان

GMT 21:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

مصدر بوزارة الطاقة السعودية يدين تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف
العرب اليوم - مصدر بوزارة الطاقة السعودية يدين تعرض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:26 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

موديلات ملابس بأقمشة الترتر لإطلالات سهرات ربيع 2021
العرب اليوم - موديلات ملابس بأقمشة الترتر لإطلالات سهرات ربيع 2021

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 15:47 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أهمية الإضاءة المعاصرة في الديكور الداخلي
العرب اليوم - تعرف على أهمية الإضاءة المعاصرة في الديكور الداخلي

GMT 06:30 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"
العرب اليوم - غوتيريش يؤكد للراعي دعمه إبقاء لبنان "بعيدًا عن الصراعات"

GMT 04:32 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

أول ظهور للإعلامية المصرية رضوى الشربيني منذ وفاة والدتها
العرب اليوم - أول ظهور للإعلامية المصرية رضوى الشربيني منذ وفاة والدتها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:47 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

هاتف HTC Wildfire E3 قادم بأربع كاميرات وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير
العرب اليوم - هاتف HTC Wildfire E3 قادم بأربع كاميرات وبطارية بسعة 4000 مللي أمبير

GMT 20:45 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

شاومي مُنحت أمرًا قضائيًا في الولايات المتحدة
العرب اليوم - شاومي مُنحت أمرًا قضائيًا في الولايات المتحدة

GMT 20:05 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

سيارات الميني فان العائلية هذه هي أسرع الطرازات
العرب اليوم - سيارات الميني فان العائلية هذه هي أسرع الطرازات

GMT 19:21 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها
العرب اليوم - 9 تعديلات على قانون الضمان المالي في الكويت تعرف عليها

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 06:27 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

فولكسفاغن تستغني عن 4000 وظيفة بمصانعها في ألمانيا
العرب اليوم - فولكسفاغن تستغني عن 4000 وظيفة بمصانعها في ألمانيا

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 20:40 2021 الإثنين ,15 آذار/ مارس

“فيسبوك” تتيح تطبيق جديد لمنصة إنستجرام في هذه الدول
العرب اليوم - “فيسبوك” تتيح تطبيق جديد لمنصة إنستجرام في هذه الدول

GMT 05:32 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الثور السبت 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:29 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية
العرب اليوم - القطع المعدنية من العملة اللبنانية صارت أغلى من قدرتها الشرائية

GMT 08:20 2014 السبت ,06 كانون الأول / ديسمبر

الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"
العرب اليوم - الكيوي والجزر والليمون لتعويض النقص في فيتامين "د"

GMT 12:33 2019 الثلاثاء ,18 حزيران / يونيو

8 أفكار لأرفُف خارجة عن المألوف في الحمام
العرب اليوم - 8 أفكار لأرفُف خارجة عن المألوف في الحمام

GMT 05:47 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

الثروة الحقيقية تكمن في العقول
العرب اليوم - الثروة الحقيقية تكمن في العقول

GMT 06:47 2020 الثلاثاء ,11 شباط / فبراير

7 خطوات فقط لتقليل استهلاك البنزين في السيارة الأوتوماتيك
العرب اليوم - 7 خطوات فقط لتقليل استهلاك البنزين في السيارة الأوتوماتيك

GMT 02:50 2016 السبت ,23 إبريل / نيسان

شكل المهبل لدى بعض النساء يعني أنها لن تصل أبدا إلى هزة الجماع وحدها
العرب اليوم - شكل المهبل لدى بعض النساء يعني أنها لن تصل أبدا إلى هزة الجماع وحدها
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab