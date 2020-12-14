انتهاك بحري إسرائيلي للسيادة اللبنانية

عاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية، متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، لاسيما القرار رقم 1701وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم ، أنّ زورقاً حربياً تابعاً للبحرية الإسرائيلية أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية، لمسافة حوالي 332 متراً ولمدة خمس دقائق، حيث عمد عناصره إلى إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة، وشرعت قيادة الجيش بمتابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفل".