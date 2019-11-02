المعلمون العراقيون يجددون الإضراب لأسبوع آخر

قررت نقابة المعلمين العراقيين، اليوم السبت، تمديد الإضراب العام في المدارس لأسبوع آخر احتجاجا على الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأعلنت النقابة الأسبوع الماضي عن إضراب مؤقت مع إنطلاق التظاهرات في العاصمة بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، في 25 أكتوبر الماضي.

وفي وقت سابق، في العاصمة العراقية، بأن "مدارس في جانبي الكرخ والرصافة خرجت في تظاهرات مؤيدة للمحتجين، منها مدارس بنات". ووجهت وزارة التربية العراقية الأحد الماضي، جميع مديرياتها في المحافظات بضرورة التقيد بالدوام بشكل طبيعي.