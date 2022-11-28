 البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس
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 البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس

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العرب اليوم -  البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس

البيت الأبيض
واشنطن_العرب اليوم

البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس

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 البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس  البيت الأبيض يُعلن أن بايدن سيجري مباحثات ثنائية مع ماكرون يوم الخميس



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