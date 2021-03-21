التحالف العربي يعلن تدمير منظومة دفاع جوي للحوثيين في مأرب

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية، في محافظة مأرب اليمنية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن التحالف، تأكيده فاعلية عمليات الإسناد وتأثيرها "الموجع" على الحوثيين.ولفت التحالف إلى أن جميع العمليات العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأعلن عن تدمير منظومة دفاع جوي تتبع للحوثيين في مأرب، مشيرا إلى أن تدمير المنظومة شمل مكونات النظام والخبراء الأجانب كافة.وأعرب عن "دعمه لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين".