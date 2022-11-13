وزير الخارجية المصري يلتقي أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك على هامش أعمال مؤتمر المناخ المنعقد حاليًا في شرم الشيخ.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.