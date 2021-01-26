جيش مالي يعلن مقتل 100 مقاتل متطرف بالعمليات المشتركة مع فرنسا في يناير

أكد جيش مالي، مقتل 100 مقاتل متطرف بالعمليات المشتركة مع فرنسا في يناير، . وفى وقت سابق، ذكر بيان رئاسى بمالى أن رئيس السلطة الانتقالية باه نداو سيتوجه الثلاثاء، إلى باريس فى زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون. وأضاف البيان، أن الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون بين البلدين، وتبادل الآراء حول قمة مجموعة دول الساحل الخمس، والمقرر عقدها في نجامينا بتشاد فبراير المقبل.