كندا تسجل 70 وفاة و722 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم الأحد، تسجيل 70 حالة وفاة و722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومددت حكومة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية جميع أوامر الطوارئ والتي تشمل قوانين تقيد التجمعات الاجتماعية لأكثر من خمسة أشخاص.

وكان من المقرر أن تنتهي أوامر الطوارئ في المقاطعة التي تتضمن حظرا على التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص في 9 يونيو الجاري حتى صدر اليوم بيان صحفي اليوم السبت، أكدت فيه المقاطعة تمديدها حتى 19 الشهر الجاري.