بريطانيا تسجل 204 وفيات جديدة بكورونا

أظهرت البيانات الحكومية التي نشرت اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات بمرض كوفيد-19 في بريطانيا بواقع 204 حالات إلى 40465 حالة حتى الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش عصر أمس الجمعة.

بذلك تراجع عدد الوفيات الجديدة بشكل حاد بعد قفزة إلى 357 حالة في الحصيلة اليومية السابقة.

وذكرت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع بحلول صباح اليوم إلى 284 ألفا و868، بعد تسجيل 1557 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق إحصاء وكالة "رويترز" المستند إلى مصادر البيانات الرسمية، تجاوزت حصيلة الوفيات 50 ألف حالة هذا الأسبوع بإضافة حالات الوفاة المشتبه بأن سببها فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"