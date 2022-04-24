صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية بأن الفرنسيين وضعوا ثقتهم فيه لقيادة البلاد 5 سنوات جديدة وأكد أن الفرنسيين منحوه ثقتهم لقطع الطريق أمام "أقصى اليمين" وقال ماكرون في كلمته الأولى بعد فوزه بأنه رئيس كل الفرنسيين وسيعمل بقوة على تنفيذ برنامجه الانتخابي ومواجهة الانقسام الذي ظهر في المجتمع الفرنسي وأضاف: "سنواصل العمل لجعل فرنسا وأوروبا أكثر قوة" واحتفل الرئيس الفرنسي الذي فاز في الجولة الثانية على حساب منافسته مارين لوبان مع أنصاره بالفوز قرب برج إيڤل.