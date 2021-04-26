البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات
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البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات

العرب اليوم -

العرب اليوم - البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات

البنتاغون - وزارة الدفاع الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

أكد البنتاغون أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات

 

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البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات البنتاغون يؤكد أن الدعم المقدم للسعودية مخصص للدفاع عن نفسها لأنها تتعرض يوميا لهجمات



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تعني إمكانية مغادرة منازلنا أخيراً منذ عام أن الوقت قد حان لارتداء ملابسك مرة أخرى وإذا فتحتِ خزانة ملابسك لتجدين أن السترات والكعب قد تجاوزتها البنطلونات الرياضية والنعال المنزلية، فأنت ليست وحدكِ والخبر السار هو أننا نأمل في قضاء يوم شم النسيم هذا العام، لست بعيد جداً عما كنا نتسكع فيه، من من خلال صيحات الموضة، لقد احتلت اللاعملية مقعداً خلفياً لأنماط أكثر منطقية وواقعية ستجعل من تنسيق إطلالة الربيع شيئاً مميزاً فكري في: أحذية فلاتفورم سهلة الارتداء ترفع فستانك المضلع الذي قمتي بتخزينه والصنادل السميكة التي تكمل أي ملابس موجودة بالفعل في خزانتك والتنانير المكشكشة والفساتين خفيفة الوزن، فئة جديدة نحن على يقين من أنه تم تصميمها لتيسير عودتنا جميعاً إلى العالم الحقيقي. يبدو شم النسيم هذا العام، مختلفاً قليلاً عن السنوات ...المزيد

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