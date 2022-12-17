مقتل إرهابيين اثنين واعتقال آخرين في كمين للجيش جنوبي الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، مقتل إرهابيين اثنين اليوم السبت، في كمين "محكم" قرب الشريط الحدودي بولاية عين قزام جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة، أن أحد الإرهابيين وجد جثة متفحمة، لافتة إلى أن هذه العملية النوعية التي تندرج في إطار مكافحة الإرهاب والاستغلال الأمثل للمعلومات أسفرت أيضا عن اعتقال إرهابيين اثنين.

كما أشارت إلى ضبط 4 عربات، ورشاشات ثقيلة، وقاذف صاروخي وبندقية هجومية، إلى جانب هاتف من نوع ثريا.