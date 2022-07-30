مقتل عنصرين من حرس الحدود غرب إيران

أعلن حرس الحدود الإيراني اليوم السبت مقتل جنديين من فوج حرس الحدود في مدينة سلماس بمحافظة أذربيجان الغربية أثناء قيامهما بدورية على الحدود الإيرانية التركية وأفاد حرس الحدود بتعرض الدورية لحادث دون تحديد ملابساته، وأضاف أن المزيد من التفاصيل حول الحادث ستقدمه الجهات المختصة.