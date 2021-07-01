الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن سئمت من هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، ومنزعجة من الهجمات في محافظة مأرب".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة سئمت من هجمات الحوثيين، ومنزعجة من الهجمات في مأرب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد الماضي عن مسؤولين في القوات الحكومية تأكيدهم سقوط أكثر من 100 قتيل من كلا الطرفين ما بين الخميس وصباح الأحد، نتيجة شن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب، دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية في المحافظة الاستراتيجية.

وذكر مسؤول في القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالا عنيفا، وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا من القوات الحكومية و82 آخرين من الحوثيين.

وكثف الحوثيون منذ فبراير حملتهم العسكرية لإحكام سيطرتهم على مأرب التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في شمال ووسط اليمن.