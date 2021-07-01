الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب
آخر تحديث GMT23:58:36
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب

وزير خارجية الولايات المتحدة
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن "واشنطن سئمت من هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، ومنزعجة من الهجمات في محافظة مأرب".

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة سئمت من هجمات الحوثيين، ومنزعجة من الهجمات في مأرب".

ونقلت وكالة "فرانس برس" يوم الأحد الماضي عن مسؤولين في القوات الحكومية تأكيدهم سقوط أكثر من 100 قتيل من كلا الطرفين ما بين الخميس وصباح الأحد، نتيجة شن الحوثيين هجمات مكثفة من الشمال والجنوب والغرب، دون أن يتمكنوا من اختراق دفاعات القوات الحكومية في المحافظة الاستراتيجية.

وذكر مسؤول في القوات الحكومية للوكالة أن هذه المناطق شهدت قتالا عنيفا، وسط قصف مدفعي متبادل وغارات جوية مكثفة لطيران التحالف، ما أسفر عن سقوط 29 قتيلا من القوات الحكومية و82 آخرين من الحوثيين.

وكثف الحوثيون منذ فبراير حملتهم العسكرية لإحكام سيطرتهم على مأرب التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في شمال ووسط اليمن.

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب الخارجية الأمريكية تعلن ان واشنطن سئمت من هجمات الحوثيين ومنزعجة من الهجمات في مأرب



أخبار ذات صلة

GMT 22:15 2021 الخميس ,01 تموز / يوليو

الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة
العرب اليوم - الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات على قطاع غزة

GMT 20:46 2021 الثلاثاء ,29 حزيران / يونيو

وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي
العرب اليوم - وزير الكهرباء العراقي يقدم استقالته لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي

GMT 20:25 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو

الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط
العرب اليوم - الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر صاروخا بالستيا أطلقته ميليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط

GMT 20:30 2021 الإثنين ,24 أيار / مايو

أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايو/أيار 2021
العرب اليوم - أخبار فلسطين وإسرائيل لحظة بلحظة ليوم الاثنين 24 مايو/أيار 2021

GMT 22:05 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل
العرب اليوم - دوي 3 انفجارات في مثلث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات مفعمة بالأنوثة للنجمة العراقية رحمة رياض

بغداد_العرب اليوم

لمعت النجمة العراقية رحمة رياض ليس فقط كمغنية وفنانة موهوبة تمتلك خامة صوتية مميزة بل كمؤثرة من خلال إطلالاتها في برنامج عراق أيدول على شاشة MBC، فلقد برعت النجمة في تنسيق أزيائها وأتقنت اختيار الأزياء التي تليق ببشرتها من دون أن تفقد الأنوثة التي اعتدنا عليها في إطلالاتها التي تنشرها عبر حسابها على انستغرام. رحمة رياض تتألق بالأصفر تألقت رحمة رياض بفستان من الكريب الحريري الأصفر وهو من تصميم المبدع اللبناني إحسان شمعون وتزينت بمجوهرات ماسية فحاكت إطلالتها حجر السيترين الأصفر ويتميز بانعكاساته الضوئية. رحمة رياض تتألق بالأحمر استوحت النجمة من الياقوت المتوهج هذا الفستان المصنوع من الكريب ويتميز بقصة غير متجانية فوضعته كمشلح من جهة واحدة ليكشف عن كتفها الآخر الخالي من الأكمام وتميز بقصته الصيقة التي تبرز جمال قوامها. رحم...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 16:23 2021 الخميس ,01 تموز / يوليو

موديلات قمصان تناسب أجواء هذا الموسم وتمنحك إطلالة حيويّة
العرب اليوم - موديلات قمصان تناسب أجواء هذا الموسم وتمنحك إطلالة حيويّة

GMT 16:13 2021 الخميس ,01 تموز / يوليو

أفضل الأماكن السياحية المميّزة في جزيرة سانتوريني
العرب اليوم - أفضل الأماكن السياحية المميّزة في جزيرة سانتوريني

GMT 22:57 2021 الأربعاء ,30 حزيران / يونيو

أبرز الأفكار المساعدة في توزيع الاكسسوارات على الرفوف
العرب اليوم - أبرز الأفكار المساعدة في توزيع الاكسسوارات على الرفوف

GMT 23:03 2021 الأربعاء ,30 حزيران / يونيو

تبّون يعين عبد الرحمن خلفا لجراد رئيسا للحكومة في الجزائر والاقتصاد اولاً
العرب اليوم - تبّون يعين عبد الرحمن خلفا لجراد رئيسا للحكومة في الجزائر والاقتصاد اولاً

GMT 21:39 2021 الثلاثاء ,29 حزيران / يونيو

قيمة فيسبوك تتجاوز التريليون دولار في سوق المال العالمية
العرب اليوم - قيمة فيسبوك تتجاوز التريليون دولار في سوق المال العالمية

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:31 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو

تنشيط نظام التشغيل ويندوز 11 هوم سيحتاج إلى الاتصال بالإنترنت
العرب اليوم - تنشيط نظام التشغيل ويندوز 11 هوم سيحتاج إلى الاتصال بالإنترنت

GMT 17:51 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو

سلطنة عمان تنوي إطلاق قمر صناعي للاتصالات بحلول 2024
العرب اليوم - سلطنة عمان تنوي إطلاق قمر صناعي للاتصالات بحلول 2024

GMT 00:26 2021 الأحد ,27 حزيران / يونيو

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجل 6 وفيات وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا
العرب اليوم - أعلنت وزارة الصحة البحرينية تسجل 6 وفيات وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا

GMT 15:51 2021 الأربعاء ,23 حزيران / يونيو

أجمل الأماكن للسياحة والسفر في دول الشرق الأوسط
العرب اليوم - أجمل الأماكن للسياحة والسفر في دول الشرق الأوسط

GMT 11:29 2021 الأربعاء ,23 حزيران / يونيو

الأرجنتينيون يحتفلون بذكرى هدف القرن التاريخي لمارادونا
العرب اليوم - الأرجنتينيون يحتفلون بذكرى هدف القرن التاريخي لمارادونا

GMT 12:27 2021 الأربعاء ,23 حزيران / يونيو

بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية
العرب اليوم - بيجو تحوّل "308" الشهيرة لواحدة من أجمل السيارات العائلية

GMT 03:37 2021 الأربعاء ,23 حزيران / يونيو

تعرف علي سعر ومواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021
العرب اليوم - تعرف علي سعر ومواصفات مرسيديس بنز GLB AMG كلاس 2021

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 08:14 2021 الأحد ,06 حزيران / يونيو

فرنسا تفتح تحقيقا عن ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا
العرب اليوم - فرنسا تفتح تحقيقا عن ثروة حاكم مصرف لبنان في أوروبا

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:31 2020 الأربعاء ,01 تموز / يوليو

تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية
العرب اليوم - تزداد الحظوظ هذا اليوم لذلك توقّع بعض الأرباح المالية

GMT 04:41 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

كيف يطلب الزوج زوجته للفراش اول ليلة
العرب اليوم - كيف يطلب الزوج زوجته للفراش اول ليلة

GMT 16:44 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر
العرب اليوم - المكاسب المالية تسيطر عليك خلال هذا الشهر

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 21:41 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العرب اليوم - قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab