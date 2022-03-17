البنتاغون يؤكد أن الولايات المتحدة لن تُقاتل في أوكرانيا

أفاد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن بلاده لا تعتزم إقامة منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى صراع مع روسيا، وهو ما لا تريده واشنطن وجاء تصريح أوستن خلال مؤتمر صحفي عقده في سلوفاكيا اليوم الخميس وشدد أوستن على أن "الرئيس بايدن أوضح أن قواتنا لن تقاتل في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، سنبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا وجهودها لحماية أراضيها" وأضاف أن "إنشاء منطقة حظر طيران يعني، في الواقع، أنك تشارك في الأعمال العدائية مع روسيا. لقد قال رئيسنا إننا لن نخوض حربا مع روسيا".